Tegenslag voor Donald Trump, onthullend boek van zijn nicht mag gepubliceerd

Ⓒ AFP

New York - Een tegenslag voor Donald Trump, ook de tweede poging een ’alles onthullend’ boek van zijn nicht Mary Trump verboden te krijgen is mislukt. Woensdag besliste het hof van beroep van het Hooggerechtshof in New York dat uitgever Simon & Schuster het boek mag publiceren. Daarmee werd een tijdelijk verbod dat dinsdag uitgevaardigd werd door de rechtbank ongeldig. De zaak was aangespannen door Robert Jr. Trump, de jongere broer van de president.