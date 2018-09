Vijf kilo coke in beha

De douaniers vonden het vreemd dat de vrouw en haar vriend bij de douane plots deden alsof ze elkaar niet kenden.

Bij een controle bleek dat de vrouw vijf kilo cocaïne in haar beha verborg. Haar 23-jarige vriend had nog eens drie kilo in zijn broek. De twee, die met een vlucht uit het Braziliaanse Sao Paolo naar Rome waren gekomen, werden direct gearresteerd.

De drugs zou volgens Italiaanse media een waarde hebben van meer dan 2,5 miljoen euro, vanwege de buitengewone kwaliteit.