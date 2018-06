Horloges Zegwaard gevonden

Dat werd dinsdag bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Ook blijkt de vluchtauto een week na de overval in brand gestoken.

Volgens de politie heeft de man bij wie de horloges werden gevonden niets te maken met de overval. Waar de rest van de buit is, blijft onduidelijk.

De vluchtauto die in brand werd gestoken was een Volkswagen Golf zonder kentekenplaten. Die auto werd in januari gestolen in Honselerdijk.

Zegwaard en zijn partner werden op 22 maart door twee Marokkaanse mannen bedreigd en gekneveld tijdens een brute roofoverval. De daders gingen ervandoor met zo’n tien miljoen aan exclusieve horloges en sieraden.

Wim Zegwaard loofde eerder een grote beloning uit voor tips die leiden tot de aanhouding van de rovers.