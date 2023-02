Zorgen om gebrek aan tempo met afschaffen toeslagen

Bij de eerste pogingen om toeslagen op de schop te nemen, loopt het kabinet zich al te hoop. Minister De Jonge (Wonen) kreeg forse kritiek op zijn plan om de huurtoeslag te versimpelen en heeft het inmiddels flink aangepast. En er is geen uitvoeringsorganisatie te vinden die graag de ’gratis’ kinderopvang, als vervanging van de kinderopvangtoeslag, onder zijn hoede wilde nemen. Voor het vervangen van de zorgtoeslag zijn er nog niet eens plannen.

„Ik moet constateren dat dit kabinet er niet aan toe zal komen om het toeslagenstelsel te herzien”, concludeert PvdA-Kamerlid Nijboer dan ook al in een debat met staatssecretaris De Vries (Toeslagen). „Het is teleurstellend dat er weinig keuzes gemaakt worden én kunnen worden”, ziet ook Kamerlid Omtzigt.

Twijfels

Maar ook in de coalitie klinken twijfels. „Ik maak me wel zorgen over het tijdpad”, zegt D66’er De Jong over de kinderopvangtoeslag. Die zou in 2025 afgeschaft zou moeten worden, maar het is maar zeer de vraag of dat gaat lukken. „We wisten dat het een project van de lange adem zou worden”, zegt CDA-Kamerlid Van Dijk over de toeslagenhervorming. „Maar het is toch erg frustrerend.” Ook VVD’er Folkert Idsinga maakt zich zorgen over de mogelijke vertraging bij de kinderopvang: „Hardwerkende ouders mogen niet de dupe worden en dat dreigt nu wel te gebeuren.”

De blik wordt daarbij ook op De Vries gericht. De VVD-bewindsvrouw is vanuit Toeslagen verantwoordelijk voor de uitvoering van alle toeslagen, maar het beleid ligt op andere ministeries. De huurtoeslag loopt via Binnenlandse Zaken, de zorgtoeslag via Volksgezondheid en de kinderopvangtoeslag via Sociale Zaken. „Wie is eigenaar van de ambities”, vraagt VVD’er Idsinga zich af. „Ik vraag echt meer visie vanuit Financiën dan ik nu zie”, doet ook D66-Kamerlid De Jong een duit in het zakje.

De Vries zelf zegt gestaag door te blijven werken. Ze wil komend jaar komen met een plan waarin een paar opties om de toeslagen helemaal af te schaffen op een rij worden gezet. „Dat moet een behapbaar pakket zijn”, zegt ze tegen de Kamer die vreest dat er dan weer tal van opties op tafel worden gelegd. Dat plan komt overigens later dan de planning van begin 2024, De Vries heeft nog een paar maanden extra nodig.