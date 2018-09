Nijmeijer: Strijd FARC is gerechtvaardigd

De Nederlandse noemt de strijd van de FARC „gerechtvaardigd” en ziet het doden van tegenstanders als onontkoombaar. „Als iemand een vijand van ons is, volgt vrijwel altijd executie. Wat moet je anders met je vijand doen? Hem onderwijzen?“

Nijmeijer verblijft momenteel in de Cubaanse hoofdstad Havana, waar ze deelneemt aan vredesbesprekingen tussen de FARC en de Colombiaanse regering. Ze sprak er urenlang in twee sessies met journalist Robert-Jan Friele. Ze kennen elkaar uit hun studententijd.

In het interview brengt Nijmeijer in herinnering dat de FARC ooit de wapens heeft opgenomen „ter verdediging van een groep mensen die altijd enorm is mishandeld en misbruikt. Dat was bijna vijftig jaar geleden, en tijden veranderen, maar de onderdrukking gaat door.”