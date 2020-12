In Duitsland gelande passagiers uit Groot-Brittannië besmet

Ⓒ ANP/HH

HANNOVER - Een deel van de vliegtuigpassagiers uit Groot-Brittannië die nog net in Duitsland mochten landen, is besmet met het coronavirus. De autoriteiten bevestigden inmiddels zeven infecties op drie vluchten die zondag in Hamburg landden. Het is onduidelijk of het om het de normale variant van het gevreesde virus gaat, of om de gemuteerde vorm waardoor veel landen het verkeer met Groot-Brittannië hebben stilgelegd.