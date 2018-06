Palestijnse president prijst rivaal Hamas

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft donderdag telefonisch contact gehad met de Hamasleiding in de Gazastrook en zijn gesprekspartner, Ismael Haniyeh, geprezen voor de behaalde overwinning. Hij doelde op een staakt-het-vuren met Israël dat Hamas woensdag bereikte nadat Israël de Gazastrook hevig had gebombardeerd en Hamas een regen van projectielen op Israël had afgevuurd.