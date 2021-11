Overheid komt met ’uitzonderlijk’ campagneoffensief tegen corona

Een advertentie in een bushokje die oproept tot het bewaren van 1,5m afstand. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De overheid hoopt de komende tijd met een campagneoffensief mensen over te halen zich aan de basismaatregelen te houden, zich laten testen bij klachten, mondkapjes dragen waar dat verplicht is en hun coronatoegangsbewijs laten zien waar dat moet. Er komen advertenties online en in de krant, in spotjes op radio, televisie en op videodiensten.