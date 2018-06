Di Matteo: trots op successen bij Chelsea

Roberto Di Matteo kijkt vol trots terug op zijn korte periode als hoofdtrainer van Chelsea. De Italiaan nam in maart de leiding over van de ontslagen André Villas-Boas en leidde Chelsea vervolgens naar winst van de FA Cup en Champions League. Woensdag werd Di Matteo zelf op straat gezet door eigenaar Roman Abramovitsj. „Het was een eer voor mij om manager te zijn van de club waarvoor ik met liefde heb gespeeld en die in mijn hart zit”, zo liet de Italiaan amper een halve dag na zijn ontslag in een verklaring weten.