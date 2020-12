Nog tientallen Nederlandse chauffeurs in file voor Kanaaltunnel

„De frustratie bij sommige chauffeurs is groot”, zegt de 19-jarige Mitchel Thomas, die in de file staat voor de Kanaaltunnel. Volgens hem vinden er zelfs gevechten plaats tussen chauffeurs en de Britse politie. Zelf deed Thomas daar niet aan mee, maar het laat wel zien hoe grimmig de situatie is. Thomas rijdt voor ProTrans Eindhoven en ging in het weekend naar Engeland om een lading elektronica af te leveren. Het was de bedoeling om maandag weer thuis te zijn, maar dat bleek onmogelijk.

De grens werd zondag gesloten vanwege de virusmutatie in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels mag vrachtverkeer wel weer de oversteek maken, maar er staan nog steeds duizenden vrachtwagens op de wegen naar de Kanaaltunnel en de ferry bij Dover. Ze worden alleen toegelaten als de inzittenden negatief zijn getest op corona.

’Dit is toch raar’

„We staan nog steeds stil op de weg. En er is hier niet eens een wc”, zegt Thomas, die vreest nog dagen in Groot-Brittannië te moeten blijven. Zijn baas heeft aangegeven voor vanavond een hotelletje te regelen zodat Thomas en nog drie andere collega’s de kerst niet in de cabine hoeven door te brengen. Maar echt blij is hij niet. „Je wil toch kerst met je familie vieren. Dit is toch raar.”

Afgaande op de nummerborden zijn het vooral Poolse en Bulgaarse chauffeurs die vaststaan. Brancheorganisatie Transport & Logistiek Nederland (TLN) denkt dat er ook nog tientallen Nederlandse chauffeurs bij zitten. Vakbond FNV houdt het op 150 Nederlanders, maar moet bekennen dat dit aantal is gebaseerd op informatie van woensdag. Enkele dagen terug ging het nog om honderden Nederlanders truckers voor wie de terugreis onzeker was. Sommige van hen hebben hun vrachtwagen in Groot-Brittannië achtergelaten en zijn met de boot naar huis gegaan.

Sneltest

Toch is de hoop voor de resterende Nederlanders om de kerst alsnog thuis door te brengen nog niet helemaal verdwenen. De 50-jarige Jerry van Nieuwenhuizen, die rijdt voor een transportbedrijf uit Heijen, zat donderdagochtend net even bij een verderop staande collega in de truck, toen hij het bericht kreeg als de wiedeweerga naar zijn vrachtwagen terug te keren. Volgens Van Nieuwenhuizen mag hij nu naar een sneltestlocatie rijden. Als hij negatief test kan hij in principe de trein op.

Echt zeker of het hem nog lukt later op de dag thuis te komen is Van Nieuwenhuizen overigens niet. Na enkele kilometers kwam hij alsnog weer stil te staan in een file. „Ik weet het echt niet, want ik hoorde net van een Oostenrijkse chauffeur in de vrachtwagen voor mij dat je ook na de sneltest nog niet meteen door mag rijden.”

Wat Van Nieuwenhuizen erg jammer vindt is de opstelling van de Britse politie. Die heeft volgens hem totaal geen begrip voor de situatie. „Ik was na 44 uur stilstaan even uit de file gegaan om bij een supermarkt wat eten te kopen. En toen maakte de politie meteen foto’s van mijn wagen omdat ik daar eigenlijk niet mocht parkeren. Nu krijg ik mogelijk dus ook nog een boete.”