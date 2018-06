Zlatan: Fantastische herinneringen

Zlatan Ibrahimovic plaatste zich woensdagavond met Paris Saint-Germain voor de achtste finales van de Champions League dankzij een 2-0 zege bij Dinamo Kiev. "We hadden aan een punt genoeg, maar we pakken er drie. Ik had al fantastische herinneringen aan deze stad en dit stadion', zei de Zweed na afloop.