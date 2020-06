Containerreus op weg naar Rotterdam: schip langer dan de Eiffeltoren hoog is

Het bakbeest, 399,90 meter lang en 61 meter breed, wurmde zich op 27 mei op zijn eerste reis door het Suezkanaal. Aan boord staan 19.621 containers, die achtereenvolgens in Rotterdam, Hamburg, Antwerpen en Londen afgeleverd zullen worden.

Het schip staat daarmee overigens niet vol, want er kunnen maximaal 23.964 containers aan boord getakeld worden, het equivalent van ongeveer 1400 Boeing-vrachtvliegtuigen. Dat zijn er exact 208 meer dan de MSC Gülsün, het schip dat in de zomer van 2019 nog het record vestigde als de grootste.

De diepgang van de moloch, te weten 33,2 meter, maakt dat hij alleen kan lossen in de Amaliahaven, op de kop van de Tweede Maasvlakte. De laatste oude containerterminal in de Waalhaven sloot in april zijn deuren, daar kunnen schepen met een dergelijke diepgang niet meer komen. Ook het Panamakanaal en het Suezkanaal zijn inmiddels verbreed voor de jongste generatie containerreuzen.

Bemanning

Opmerkelijk genoeg zijn er inclusief de kapitein maar 23 bemanningsleden aan boord. Die gaan ook niet van boord, in verband met de veiligheidsmaatregelen rond de coronapandemie.

De Algeciras liep op 23 april van de helling in Korea, en verzamelde daarna in achtereenvolgens Qingdao, Busan, Ningbo en Yantian zijn lading. Met een snelheid van 22,5 knopen voer het schip van de Koreaanse rederij HMM daarna richting de Maasstad.

Sinds de uitvinding van de standaardcontainer zijn containerschepen gegroeid van 500 teu (één teu is de maat van één standaardcontainer) in 1955 tot de huidige bijna 24.000 teu. De afgelopen 3,5 jaar werd het record liefst zesmaal aangescherpt. De Chinese rederij Cosco heeft nog exemplaren van 25.000 teu op de tekentafel liggen, waarvan nog onzeker is of ze spoedig van de helling zullen lopen.

Veranderingen

Veel economen voorspellen permanente veranderingen in de mondiale goederenstromen de komende jaren als gevolg van de coronapandemie. Zo halen veel bedrijven productie terug vanuit Azië naar Europa. Het is daarom nog maar de vraag of veel van de extreem grote containerschepen de komende maanden en jaren wel voldoende lading mee zullen krijgen om op volle kracht heen en weer te pendelen tussen Azië en Europa.

Inmiddels varen er velen op halve kracht, en worden de eerste containerreuzen in de droogdokken in bijvoorbeeld Dubai verwacht voor onderhoud en een nieuwe verf- of laklaag. Het is dus nog maar de vraag of de HMM Algeciras Rotterdam nog een keer zal aandoen, als het schip later deze maand met zijn retourlading is vertrokken.