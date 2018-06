Wapenstilstand Israël en Palestijnen in Gaza

De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend. Israëlische bronnen hebben wel laten weten dat de blokkade van de Gazastrook door Israël in ieder geval niet wordt opgeheven. Met het staakt-het-vuren komt een voorlopig einde aan 8 dagen van geweld tussen beide partijen met 160 doden en 1300 gewonden als gevolg.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton toonde zich ingenomen met het akkoord, dat ook een einde maakt aan de raketaanvallen op Israël. Gezamenlijke pogingen om een permanent einde van de vijandelijkheden te bereiken, gaan nu verder, zei ze.

Egypte speelde een bemiddelende rol in de onderhandelingen voor een wapenstilstand. Palestijnse functionarissen kondigden deze week eerder al een wapenstilstand aan, maar die werd toen niet door Israël bevestigd.

Woensdag schrok Tel Aviv nog op door een bomaanslag op een stadsbus in het centrum van de stad. Volgens Israëlische media raakten 21 mensen gewond, van wie enkelen ernstig. Het was de eerste bomaanslag in Tel Aviv sinds 2006.

Diverse westerse landen en Rusland reageerden met afschuw op de daad. In de Gazastrook waren de Palestijnen daarentegen verheugd over wat Israël en de VS omschreven als een „terroristische aanslag”. Toen het nieuws zich verspreidde, klonken vreugdeschoten in de straten. In een ziekenhuis in Gaza werden taartjes uitgedeeld.

Volgens de militante beweging Hamas was het geweld „een natuurlijke reactie” op de Israëlische luchtaanvallen op Gaza. De explosie in Tel Aviv kwam een dag nadat er hoop was op een staakt-het-vuren. Hamas kondigde dat dinsdag aan, maar volgens Israël waren beide partijen nog in gesprek. Woensdag volgde alsnog een wapenstilstand.

Door luchtaanvallen op Gaza kwamen woensdag zeker nog 11 mensen om, onder wie een kind van 2 jaar. Ook Nederlandse journalisten lagen in de vuurlinie. Zo twitterde Nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom dat er in Gaza zware explosies klonken op nog geen 100 meter van zijn hotel.

De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan beschuldigde Israël een dag eerder nog van etnische zuiveringen in Gaza. „Israël begaat etnische zuiveringen door in dit gebied vrede te negeren en het internationaal recht te schofferen”, zei Erdogan.