Politie zoekt gevangen vrouw in Zwolle

De politie is op zoek naar een vrouw die gevangen wordt gehouden in Zwolle. Een 32-jarige vrouw uit Armenië slaagde er naar eigen zeggen in zaterdagavond te ontsnappen uit een woning, waarschijnlijk in Zwolle. Ze zei enkele weken eerder ontvoerd te zijn in Armenië. In het huis zou ze meerdere keren zijn verkracht. Volgens haar wordt er nog een andere vrouw gevangengehouden.