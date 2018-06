Minieme winst op Damrak

De AEX-index sloot 0,1% hoger op 326,4 punten. De Midkap-index eindigde onveranderd op 508,7 punten.

Hiermee liep het Damrak in de pas met de grote beurzen elders in Europa. Londen steeg 0,1%, Parijs 0,4%. De beurs van Frankfurt sloot 0,2% hoger.

Op het moment dat de Europese beurzen sloten, stond Wall Street vlak tot 0,2% hoger.

De dag begon voor beleggers met een domper. De Europese Ministers van Financiën en het IMF en de ECB konden niet tot een akkoord komen over de uitbetaling van de volgende tranche aan noodsteun voor Griekenland. Na een marathonvergadering zijn de besprekingen over een Griekse deal uitgesteld naar komende maandag.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en minister van Financiën Wolfgang Schäuble probeerden optimistisch te blijven. ,,Er is een kans op een oplossing op maandag'', zei Merkel woensdag in het Duitse parlement. Macro-econoom Emile Cardon van Rabobank zag dat de schade op de beurs meeviel. ”In de loop van de middag trokken de koersen wat aan, zeker na cijfers over het aantal afnemende uitkeringen in de VS."

Cardon verwacht dat de politiek leiders volgende week tot een akkoord komen wat betreft Griekenland. ”De inzet is hoog, maar met een aantal mitsen en maren schat ik in dat er een akkoord komt. Iedereen zal een beetje moeten toegeven."

Ineke Valke, beleggingsstrateeg bij Theodoor Gilissen, wees daarnaast op het gerucht dat het IMF zou hebben aangegeven Griekenland te blijven ondersteunen ondanks de onenigheid met Europa over het afwaarderen van de Griekse schulden. Valke is voorzichtig over de perspectieven van de aandelenmarkten in de komende maanden. "Er zitten nog een aantal beren op de weg. Naast de aanpak van de Europese schuldencrisis is ook de 'fiscal cliff' in de VS een heet hangijzer."

Cardon dacht echter dat de rust de komende weken op de beurs kan terugkeren. ”De onrust over de ’fiscall cliff’ zorgde vorige week voor dalende koersen, maar is nu wat weggeëbt. En traditioneel zijn de laatste weken van het jaar een goede periode voor beleggers.

In de AEX eindigde KPN als grootste stijger, het aandeel werd 6,8% meer waard op €4,26. Handelaren schreven het optimisme over het telecomconcern toe aan koopjesjagers die het aandeel weer oppikken nadat eerder deze week een meerjarig dieptepunt werd bereikt. Speculaties over een mogelijke verdere consolidatie in de sector droegen ook bij aan de opmars.

PostNL werd 5,6% meer waard op €2,47. SBM Offshore klom 4,5% op €8,18 dankzij een adviesverhoging door Credit Suisse. TNT Express eindigde 3,6% hoger op €7,20.

Douwe Egberts pluste 2,2% op €8,88 na een koopaanbeveling van Citigroup.

De koers van Corio liep 0,6% op naar €32,48 gesteund op door de melding dat vermogensbeheerder Blackrock een belang heeft genomen in het Nederlandse vastgoedfonds.

RD Shell dikte 0,2% aan op €25,78. Het olieconcern gaat flink investeren in de aardgasactiviteiten in China.

Grootste daler was Randstad, dat 4,9% inleverde op €23,94. De uitzender meldde tijdens een update over de strategische doelen voorzichtiger te zijn over de winstgevendheid in de komende jaren vanwege de slechte economische omstandigheden. De aangekondigde aanpassing van het dividendbeleid vanaf 2013 stelde beleggers ook teleur.

Air France KLM sloot 3,2% in de min op €6,61. Fugro lag eveneens zwak in de markt met een 2,4% lagere koers op €41,78. Het aandeel van de bodemonderzoeker zit al sinds maandag in zwaar weer na een winstwaarschuwing en het onverwachte vertrek van de topman. Een commissaris van het bedrijf heeft volgens het register van het AFM eerder deze maand extra aandelen ingeslagen.

ASML verloor 1,4% op €42,99 in navolging van het negatieve sentiment rond de technologiehoek en in het bijzonder Hewlet Packard.

Bij de middelgrote fondsen sloot CSM 2,9% hoger op €15,38. De Zwitserse bank UBS ziet brood in het voedingsconcern en heeft een kapitaalbelang van 5,4% procent opgebouwd.

Imtech krabbelde uit het dal en werd 2,1% weer waard op €16. De technisch dienstverlener ging eerder deze week zwaar gebukt onder een verkoopadvies van ABN Amro en de melding in het register van het AFM dat Amerikaanse hedgefondsen speculeren op een koersdaling van het bedrijf. Het bedrijf benadrukte vandaag nog eens gezond te zijn.

Binckbank (€5,69) en Eurocommercial Properties (€28,41) noteerden 1,6 respectievelijk 1,2% hoger.

USG People werd in de slipstream van branchegenoot Randstad 1,3% teruggeworpen op €5,12. Detacheerder Brunel was met een koersverlies van 2,6% op €35,94 echter de grootste daler. ASMI verloor 1,9% op €26,53.

Bouwbedrijf Heijmans zag 1,6% van de koers verdampen op €6,07. Het sombere nieuws over de verdere daling van de huizenprijzen was daar mede debet aan.

Op het lokale front schoot houtverwerker Accsys 15,4% omhoog op €0,15 na een verhoging van het advies door SNS.

OokTie had de wind in de rug met een koerssprong van eveneens 15,4% op €0,11. Het bedrijf heeft de winst in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar verdubbeld.