Treinen gestrand door omgewaaide bomen

Ook op andere plekken in Noord-Brabant en Gelderland zorgden omgevallen bomen voor stremmingen van het treinverkeer, meldt spoorbeheerder ProRail. Tussen Deventer en Rijssen belandde een plaat op het spoor. Een trampoline die tegen een trein waaide legde het treinverkeer stil tussen Zevenaar en Duiven.

Van en naar Breda was geen treinverkeer mogelijk door een beschadigde bovenleiding. Monteurs mochten de schade pas herstellen als het niet meer onweerde. Dat gold ook voor het spoor tussen Bergen op Zoom en Vlissingen, waar ook geen treinen reden door meerdere storingen die waarschijnlijk aan blikseminslag waren te wijten.

Tussen station Groningen en Groningen-Noord is voorlopig geen treinverkeer mogelijk. Een trein is gestrand nadat die was gebotst op een omgevallen boom. Tussen Zwolle en Kampen was afrastering weggewaaid en stonden koeien op het spoor, meldt ProRail.