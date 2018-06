Heineken uit welkomstgeschenk Center Parcs na klacht

Volgens een woordvoerster van Center Parcs is het pakket bedoeld voor de ouders. „In het pakketje zitten promotieartikelen voor het hele gezin. Omdat er een bordspel achterop staat, komt het wel eens voor dat de receptioniste het meteen aan enthousiaste kinderen meegeeft.”

’Blij met ingreep’

Directeur Wim van Dalen van Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is blij met de ingreep van Center Parcs. Volgens hem zegt het vooral veel over hoe de brouwer te werk gaat: „Heineken wil een zo groot mogelijke doelgroep bereiken, het gaat hier niet om of er wel of geen alcohol in de producten zit, maar om het promoten van de merknaam.”

Heineken geeft als reactie „nooit de bedoeling te hebben gehad om minderjarigen in contact te brengen met onze alcoholvrije producten” en betreurt „de onbedoelde gang van zaken uiteraard ten zeerste”.