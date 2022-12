Britse lijkenmisbruiker (68) opnieuw veroordeeld voor seksueel misbruik

De 68-jarige David Fuller maakte zich in een periode van dertien jaar schuldig aan het misbruik, totdat hij in 2020 werd opgepakt voor twee moorden in de jaren tachtig. De politie kwam de voormalige elektricien na DNA-onderzoek op het spoor.

Bij het onderzoek in Fullers woning werden beelden van het seksueel misbruik gevonden. Het misbruik vond plaats in de mortuaria van ziekenhuizen in Kent en Sussex. De man ging deze ruimtes in nadat ander personeel was vertrokken en filmde zijn misdaden.