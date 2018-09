Turkije weer in de bres voor Palestijnen

Premier Recep Tayyip Erdogan staat bekend om zijn uitgesproken woede over de manier waarop de Israëli's de Palestijnen bestoken, maar het bleef dagenlang opvallend stil in Ankara. Begin deze week is gebleken dat dit niet komt omdat Erdogan zich er niet meer over opwindt. Hij noemde dinsdag in het parlement in Ankara Israël een terroristische staat die etnische zuiveringen pleegt onder de Palestijnen. Woensdag brak zijn minister van Buitenlandse Zaken, Ahmet Davutoglu, in een ziekenhuis in Gaza in tranen uit toen hij slachtoffers van de bombardementen bezocht. Hij is de eerste hoge Turkse functionaris die Gaza bezoekt.

