Brits gezin klaagt touroperator aan om ’voedselvergiftiging’, maar valt in rechtbank door de mand

Toen Christopher Byng (38), Barbara Byng (64), Linda Lane (36) en Anthony Byng (66) uit Middlesbrough in november 2016 naar de Canarische Eilanden op vakantie gingen, was dat een reis om snel te vergeten. Althans, dat beweerden de vier toen ze een klacht indienden tegen reisorganisator Jet2Holidays.

Het viertal beweerde dat ze al snel te maken kregen met maagkrampen, misselijkheid, diarree, hoofdpijn en koud zweet omdat ze een voedselvergiftiging hadden opgelopen en dat ze daardoor helemaal niets aan de vakantie gehad hebben. Daarom vroegen ze een schadevergoeding van Jet2Holidays, meldt Nieuwsblad.

Zwempret

In de rechtbank brak het zweet om een andere reden uit bij de Britten. De verdediging pakte daar uit met foto’s en filmpjes van hun vakantie die de klagers op sociale media gepost hadden. Daarop is te zien hoe ze van de glijbaan afgaan, volop zwemmen en drinken aan de bar. Veel tekenen van ziekte waren daar niet te zien, zo oordeelde de rechter, zeker nadat de verdediging nog een enquête naar voren bracht die Christopher Byng na de vakantie had ingevuld. Daarin gaf hij aan „heel tevreden” te zijn.

Drie van de vier klagers werden voor minachting van de rechtbank tot vier maanden cel verooreeld, Linda Lane kreeg een straf met uitstel.