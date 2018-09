Nieuwe  EI genaar voor Fabergé

Gemfields betaalt 142 miljoen dollar in eigen aandelen voor Fabergé. Dat bedrijf is vooral bekend van de rijk met edelstenen versierde eieren die tussen 1885 en 1916 voor de familie van de Russische tsaar werden gemaakt.

Fabergé verkoopt zijn luxueuze juwelen momenteel via vijf winkels in Londen, New York, Genève en Hongkong. Het bedrijf wil de komende 10 jaar twee nieuwe winkels per jaar openen. Met de overname wil Gemfields, een concern dat juwelenmijnen in Zambia exploiteert, de concurrentie met diamantenhandelaar De Beers opvoeren.

Het in 1842 opgerichte Fabergé lag decennia nagenoeg stil, doordat belanghebben ruzieden over het gebruik van de merknaam. In 2009 werd een doorstart gemaakt en werd voor het eerst sinds 1917 een nieuwe collectie gepresenteerd.