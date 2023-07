94-jarige gestompt door insluiper in verzorgingstehuis

Samen met haar echtgenoot woont de vrouw in een verzorgingstehuis. Toen zij rond 18.30 uur samen naar hun woning liepen, zagen ze de man in de badkamer. De man zei dat hij op zoek was naar iemand en noemde een naam.

Op het moment dat de bejaarde vrouw alarm wilde slaan, pakte de insluiper haar vast en stompte hij haar. Het slachtoffer viel daardoor op de grond.

De indringer vluchtte maar werd uiteindelijk overmeesterd door twee medewerkers en aan de politie overgedragen. De verdachte is een bekende van de politie en staat geregistreerd als veelpleger. De verdachte is in verzekering gesteld en wordt aanstaande maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt de politie.