Vrouw verliest twee zoons in 12 uur tijd aan Covid-19

Lisa Brandon uit Jacksonville, Florida, beschrijft haar leven momenteel als een nachtmerrie. Vijf jaar geleden verloor ze haar zoon David en nu, op 12 en 13 augustus, verloor ze ook haar twee andere zonen: Aaron (35) en Free Jaggi (41). De twee mannen stierven slechts 12 uur na elkaar nadat ze in het ziekenhuis waren opgenomen met ernstige symptomen. De mannen liepen ook een dubbele longontsteking op.

Het hele gezin werd eind juli ziek, maar moeder Lisa kreeg slechts milde symptomen. Zij had al het Moderna-vaccin toegediend gekregen en werd niet ernstig ziek. Helaas kregen de twee mannen, die niet gevaccineerd waren, het zwaarder te verduren. De moeder is ervan overtuigd dat haar zonen nog geleefd hadden als ze gevaccineerd zouden zijn geweest. Ze hoopt dat anderen van haar tragedie leren.

„Het is de ergste nachtmerrie van een ouder”, zei de moeder aan het Amerikaanse News 4 Jax. „De enige reden dat ik met de pers praat, is om te zeggen dat iedereen zich moet laten vaccineren. Dit is alles waar ik voor leefde, voor hen.” De vrouw verhuist nu uit haar huis waar ze de huur met haar zonen deelde.

Sinds de dood van de mannen hebben vrienden en familie geprobeerd steun te bieden. Zo is een crowdfunding opgezet om de kosten van de begrafenissen te kunnen betalen. Op de pagina staat beschreven dat het gezin het niet breed had en dat Brandon van een uitkering leeft.

Intussen heeft de inzamelingsactie al meer dan de beoogde 30.000 dollar opgebracht.