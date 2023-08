Gouda treurt: vader (52) en zoon (20) omgekomen tijdens wandeltocht bij berg Slovenië

Het duo maakte op 3 augustus een wandeltocht bij de Veliki Draški, een berg van zoon 2200 meter hoog in het noorden van Slovenië. Vermoedelijk zijn ze door de bliksem getroffen.

In de rouwkaart van het tweetal schrijft de familie: „We zijn intens verdrietig dat dit hun laatste gezamenlijke reis bleek te zijn.” Onno en Daan begonnen vol enthousiasme aan de tocht in Slovenië, maar keerden niet meer terug. „Met heel veel liefde en dankbaarheid voor hun prachtige levens nemen wij veel te vroeg afscheid.”

Verdriet om overlijden vader-zoon-duo

Onno was namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar hij deel uitmaakte van de directie Digitale Economie, contactpersoon voor Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG). Op hun website schrijven ze verslagen te zijn door het „niet te bevatten” overlijden. Ook het Scala College in Alphen aan den Rijn, waar zoon Daan werkzaam was, treurt om het overlijden van hun stagiair. De 20-jarige gaf daar scheikundeles aan derdeklassers.

De gemeente Gouda schrijft in een verklaring: „Met diepe droefheid vernamen we het bericht dat 2 Gouwenaars, een vader en een zoon, zijn omgekomen door het noodweer in Slovenië. Wat een groot verdriet. Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van de overledenen.”