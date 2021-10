Gegijzelde pakketbezorgster Heerhugowaard nu zélf verdachte

De vrouw sloeg tijdens haar bezorgronde alarm en verklaarde dat ze is gegijzeld en met een pistool is gedwongen ergens heen te rijden. Ze zou gedwongen zijn op de bodem van de bus van PostNL te liggen terwijl de overvaller de bus met poststukken leeghaalde. De politie verwacht meerdere aanhoudingen te doen in de zaak van deze „nepgijzeling.”

Gedurende het politieonderzoek is het vermoeden ontstaan dat de bezorgster zelf een rol heeft gespeeld in de beroving. Ze is op 20 september aangehouden op verdenking van diefstal en verduistering in dienstbetrekking. De verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit sinds haar aanhouding vast. Op 6 oktober beslist de raadkamer van de rechtbank over de voortzetting van haar voorlopige hechtenis.

’Niet waar’

Volgens haar advocate Brigitte Roodveld ontkent de 24-jarige vrouw zelf iets met de beroving te maken te hebben: „Mijn cliënte is verhoord en ze heeft een verklaring afgelegd waarin zij ontkent een rol te hebben gespeeld bij de overval. Zij ontkent dat er sprake is van een ’inside-job’.”