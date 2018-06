Zelfbeeld jonge meisjes erg slecht

Dit blijkt uit onderzoek van Dove.

Niet mooi

Alarmerend is dat wereldwijd, maar ook in Nederland, slechts 1 op de 10 meisjes zichzelf mooi vindt. Dit negatieve zelfbeeld zorgt ervoor dat maar liefst 60% van de meisjes stopt met activiteiten die ze leuk vinden. Dove geeft daarom gevolg aan het Nederlandse Self Esteem-programma , dat de komende jaren bijdraagt aan het verbeteren van het zelfbeeld van meisjes.

Vergeleken met het wereldwijde beeld dat meisjes van zichzelf hebben, zijn Nederlandse meisjes extreem kritisch over hun uiterlijk. Wereldwijd zegt 49% van de meisjes dat zij het meest kritisch zijn over zichzelf, in Nederland ligt dit percentage met 72% aanzienlijk hoger.

Pesten

20% van de meisjes vindt zelfs dat je niet van jezelf moet zeggen dat je er goed uitziet. Dan vraag je erom gepest te worden. Slechts 30% van de meisjes in Nederland is tevreden over hun uiterlijk; veel meisjes zouden iets aan hun uiterlijk willen veranderen. Ruim een derde van de meisjes zou gelukkiger zijn met een mooier uiterlijk. Deze onzekerheid over hun uiterlijk zorgt er in Nederland voor dat een op de vijf meisjes stopt met activiteiten die ze leuk vindt, zoals sporten, uitgaan of naar school gaan.

Onderzoeker Greta Noorderbos: “Dat Nederlandse meisjes zo kritisch over zichzelf zijn, is deels te wijten aan onze cultuur. Het is nog steeds een taboe om trots op jezelf te zijn, maar dat mogen we best eens loslaten. Zelfvertrouwen is voor iedereen belangrijk, en het is goed dat dit programma jonge meiden hierbij gaat helpen.”

Invloed moeders

Een belangrijke rol is weggelegd voor de moeders. Uit het wereldwijde onderzoek blijkt namelijk dat zij hun dochters sterk beïnvloeden. Meer dan de helft van de meisjes ziet hun moeder zelfs als persoonlijk rolmodel. Voor moeders zijn er speciaal workshopboekjes ontwikkeld om samen met hun dochters aan de slag te gaan met het verbeteren van hun zelfbeeld.

Tenslotte nog enkele opmerkelijke verschillen tussen Nederlandse en internationale resultaten

• Wereldwijd stopt 60% van de meisjes met activiteiten die ze leuk vinden als gevolg van een negatief zelfbeeld. In Nederland is dit op 22% van de meisjes van toepassing.

• Wereldwijd is 49% van de meisjes het meest kritisch over zichzelf. In Nederland is dit maar liefst bij 72% van de meisjes het geval.

• Wereldwijd oefenen (sociale) media de grootste druk (20%) uit op meisjes om mooi te willen zijn. Bij Nederlandse meisjes komt deze druk met name vanuit zichzelf en spelen (sociale) media nauwelijks een rol.

Voelt jouw kind ook de druk om mooi te zijn? Hoe ging jij hier zelf vroeger mee om of waren dat andere tijden? Wat probeer jij als moeder je dochter mee te geven?

Praat met ons mee!

