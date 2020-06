Volendammer blijft vast voor bijna doodslaan en -trappen van sekswerker

Tijdens de eerste tussentijdse zitting zei de zwakbegaafde Kees M. uit Volendam dat het erg slecht met hem gaat. Hij heeft in de gevangenis last van psychische problemen en hij moest zelfs naar de isolatie om te voorkomen dat hij zichzelf iets aandoet.

Kees M. zegt te zijn gedrogeerd door de 37-jarige sekswerker, want hij kreeg een dikke keel en hij voelde zich niet goed worden bij haar thuis. Ze zou hem hebben gedreigd naaktfilmpjes op internet te zetten en alleen met geld betalen kon hij dat voorkomen. Er is inderdaad vastgesteld dat hij meer dan 1000 euro aan haar overmaakte.

Na urenlang vernederd te zijn geweest, zou hij zich niet meer hebben kunnen beheersen. In een waas besloot de anders nooit agressieve Kees M. erop los te slaan. Nu heeft hij spijt. „Ik hoop echt dat het nog goed komt met haar”, zei hij tegen de rechters.

Het heeft er alle schijn van dat dit een utopie is. De 37-jarige Gabriela Duna, moeder van een kleuterdochter, geeft al ruim drie maanden nauwelijks reactie. Ze reageerde weliswaar op een pijnprikkel tijdens een dna-prikje, maar communicatie met haar is onmogelijk. Het enige dat ze nog kan is af en toe haar ogen openen. De officier: „Zij is tevens uitbehandeld. Dus beter dan dit wordt het niet.”

De officier haalde fel uit naar de verdachte. Want er zit toch ook een hele nare kant aan zijn verhaal. Zo deed de Volendammer de volgende dag tegenover zijn vrienden stoer via de whatsappje. Hij stuurde naar een vriend het berichtje ’bijna iemand vermoord, heb een hoer de tyfus getrapt’.

De officier: „Hulpverleners troffen het slachtoffer zeer kritiek aan in haar woning. Alleen de verdachte was bij haar. Uit de letselverklaring blijkt zij meerdere bloeduitstortingen aan en in de hersenen te hebben, breuken in schedel en gezicht en deze letsels kunnen beschouwd worden als acuut levensbedreigend.”

Kees M. belde weliswaar zelf 112, maar dat is voor de officier geen reden om voor minder te gaan dan poging tot doodslag. „Vaststaat dat het geweld gebeurde toen hij er was, dan is het poging doodslag, ook al wordt daarna 112 gebeld. De telefonisten hoorden een zwaar snurkende vrouw op de achtergrond, dan is er geen sprake van vrijwillige terugtred.”

De rechters besloten de voorlopige hechtenis van Kees M. te verlengen. In hun ogen is een poging tot doodslag een reële optie. De rechter: „U heeft geschopt en geslagen en zij is zo ernstig gewond geraakt, dat de mogelijkheid bestond dat zij zou komen te overlijden. Het was niet dankzij u dat zij het er levend vanaf bracht, dat was te danken aan de hulpverlening.”

De rechtszaak wordt in ieder geval aangehouden tot 20 augustus.