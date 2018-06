Onder de hamer: Rallylegende

Bertone creëerde het unieke ontwerp en Ferrari zorgde voor de krachtbron. De 2.4 liter V6 kwam uit de Ferrari Dino.

Lancia bouwde 495 exemplaren van de Stratos om aan de homologatie eisen van de Group 4 rallyserie te voldoen. Tien daarvan werden door Lancia ingezet als officiële fabrieksracers. De rest werd verkocht als straatauto, maar veel daarvan werden als nog door bedrijven en particulieren omgebouwd tot rallyauto. Zo ook dit exemplaar, nummer 391.

Uit de historie van de auto blijkt dat de auto tussen 1978 en 1980 aan minstens tien rally´s heeft meegedaan in Italië. De auto heeft nog steeds de complete rally-uitrusting en een aansprekende, maar niet originele, Alitalia bestickering. De ideale auto om in deel te nemen aan historische races.

Na zijn racecarrière is de auto in de handen van verschillende liefhebbers geweest en morgen gaat de Stratos in Parijs op zoek naar een nieuwe eigenaar. Veilinghuis Artcurial verwacht een opbrengst die tussen de 350.000 en 400.000 euro ligt.