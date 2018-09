Chelsea moet uitkijken in Turijn

Juve heeft nu nog 1 punt minder dan de Londenaren, die de koppositie vooralsnog op doelsaldo aan Sjachtar Donetsk moeten laten. De formatie uit de Oekraïne speelt dinsdagavond uit tegen het Deense FC Nordsjaelland, dat met 1 punt niet veel meer in deze poule kan uitrichten.

Vooral de defensie van het wisselvallige Chelsea is dit seizoen kwetsbaar, met 17 tegentreffers in de laatste acht wedstrijden in alle competities. Aanvoerder John Terry ontbreekt door een blessure nog in het centrum van de verdediging.