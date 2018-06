Brunssum wil Luc Winants als burgemeester

Winants was van 2006 tot 2010 wethouder in Maastricht. Daar moest hij opstappen om een affaire rond het voetbalstadion van MVV, omdat hij de raad niet goed had geïnformeerd.

Momenteel is Winants onder meer projectleider bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG.

De raad gaat er vanuit dat Winants op 15 januari als burgemeester kan beginnen.