KLM: vrijwel alle gestrande passagiers op bestemming of omgeboekt

Hoeveel passagiers inmiddels op bestemming zijn en hoeveel er nog moeten vliegen, is niet bekend.

Zaterdag zag KLM zich gedwongen de vluchten te schrappen van passagiers in 42 vliegtuigen, die leeg vanuit Europese bestemmingen naar Schiphol vlogen. Volgens de luchtvaartmaatschappij was de maatregel nodig omdat er sprake was van ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud. Dat zorgde zaterdag voor een domino-effect en voor verstoringen, liet de luchthaven eerder weten.

Zondag kon KLM „de operatie weer regulier uitvoeren”, zoals ook eerder was aangekondigd. De verwachting is dat dit ook het geval is op maandag, tweede pinksterdag.

KLM zei zondag nog eens dat het „een zeer moeilijke keuze was” om passagiers zaterdagavond tijdelijk niet naar of via Amsterdam te vliegen en dat die maatregel „niet lichtzinnig is genomen.” Door de situatie op de luchthaven was de maatregel nodig om „de situatie op de luchthaven beheersbaar te houden.”

Op Schiphol is het al langere tijd erg druk. De luchthaven kampt al een hele tijd met personeelstekorten bij bijvoorbeeld de afhandelaars van bagage.