Amerikaanse hoge rechter Ruth Bader Ginsburg (87) overleden

Ginsburg overleed aan alvleesklierkanker. Ze was al vaker in behandeling geweest voor kanker, en kwakkelde de laatste tijd met haar gezondheid. Maar ook bij chemokuren of operaties bleef ze zich tot het laatste moment vol inzetten voor het Hooggerechtshof. Ze mistte zelden een dag.

Heldenstatus

Bij elk nieuws over een ziekenhuisopname, hield links Amerika even de adem in. Ruth Bader Ginsburg was een icoon voor progressief Amerika. Ze had een lange carrière, waarin ze consequent een voorvechter was voor gelijkheid en en vrouwenrechten. Ze werd in 1993 door de Democratische president Bill Clinton tot het Hooggerechtshof benoemd en was daar een van de progressiefste rechters.

Ⓒ ANP/ HH

’RBG’ zoals ze liefkozend door haar fans genoemd werd, verwierf de afgelopen jaren een heldenstatus. Haar afbeelding stond op shirts, posters en mokken. Er lopen zelfs mensen rond die haar afbeelding op hun lichaam hebben getatoeëerd. Er verschenen boeken over haar leven, maar ook over haar strenge fitnessregime.

Opvolging

Nu zal een verhitte politieke strijd losbarsten over haar opvolging, en dat een paar weken voor de presidentsverkiezingen.

President Trump zal kiezen voor een conservatieve opvolger. Hij wees al twee keer eerder conservatieve rechters aan. De invloed van deze benoemingen is groot. De rechters worden benoemd voor het leven, en ze kunnen beslissen over grote maatschappelijke onderwerpen als abortus, wapenwetgeving en burgerrechten.

Ⓒ ANP/ HH

Bij het Hooggerechtshof in Washington DC verzamelden zich vrijdagavond een aantal honderden mensen om ’hun RBG’ een laatste eer te bewijzen. Op de witmarmeren treden voor het gebouw werden kaarsjes aangestoken en bloemen neergelegd. Regenboogvlaggen wapperen in de wind. Voor de aanwezigen was het nieuws keihard aangekomen.

Dan Moriarti neemt het allemaal op zich in. „Normaal kom ik niet snel naar dit soort dingen. Maar nu moest ik wel. Het leven dat zij heeft geleid, wat zij heeft betekend voor dit land.” Hij wijst naar een klein meisje dat langsloopt. „Daarom ben ik hier. Wat ze heeft betekend voor vrouwen en meisjes zoals zij.”