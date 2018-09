Limburg bundelt krachten tegen wietteelt

Wiettelers in Limburg worden voortaan sneller gepakt en harder in de portemonnee geraakt. Zijn er kinderen in de buurt, dan kan jeugdzorg of kinderbescherming worden ingeschakeld. Merkt de netwerkbeheerder dat het energieverbruik ergens heel hoog is, dan kan deze direct en zonder omwegen politie, justitie, verhuurder en gemeente inschakelen.