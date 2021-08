Eerste 21 Afghaanse evacués aangekomen in Heumensoord

Onduidelijk is waarom de aankomst was vertraagd. Dinsdag moeten in totaal zeventig Afghaanse evacués verhuizen van het Marine Etablissement Amsterdam naar Heumensoord. Het terrein in Amsterdam, net als legerplaats Harskamp op de Veluwe, heeft Defensie zelf nodig. Evacués die daar in de afgelopen week zijn opgevangen, konden daarom maar kort blijven en worden overgeplaatst.

Sinds woensdag is Defensie bezig geweest met de opbouw van het kamp in het natuurgebied tussen Nijmegen en Malden. Tot uiterlijk 1 januari biedt het legerterrein in het bos in eerste instantie noodopvang aan 450 Afghaanse vluchtelingen, later kan dat uitgebreid worden naar 750 tot maximaal 1000 mensen. Er zijn stevige paviljoens gebouwd die de bewoners beschermen tegen de kou in de wintermaanden. Eerder werd het terrein in 2015 gebruikt voor met name Syrische asielzoekers, toen werden er tenten opgezet.