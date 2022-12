Premium Het beste van De Telegraaf

Petroleumkachels, gasflessen en op de vloer elektrische deken Brandweer na explosie Roosendaal: haal geen gekke fratsen uit om huis te verwarmen

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Door een grote explosie in een woning in Roosendaal werd de gevel weggeblazen. Ⓒ ANP/HH

Roosendaal - Gasflessen in huis hebben, meerdere gourmetstellen aanzetten of een elektrische deken gebruiken als vloerverwarming. De brandweer waarschuwt om geen gekke fratsen uit te halen om je huis te verwarmen, een oproep die extra urgent is na een grote explosie in een huis in Roosendaal.