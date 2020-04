LIVE | Betere luchtkwaliteit scheelt nu zeker 11.000 voortijdige doden

De verbeterde luchtkwaliteit in Europa als gevolg van de coronamaatregelen heeft gezondheidsvoordelen opgeleverd die gelijk zijn aan het voorkomen 11.300 voortijdige sterfgevallen. Dat concluderen onderzoekers van het Centre for Research on Energy and Clean Air in Helsinki.

De afgelopen maand bleven honderden miljoenen mensen in Europa thuis vanwege de coronapandemie. Volgens de onderzoekers is tijdens die periode de impact van luchtvervuiling op ziektes die daardoor veroorzaakt of verergerd worden drastisch gedaald.

Voor hun studie hielden de wetenschappers de luchtkwaliteit in 21 Europese landen tegen het licht. De gemiddelde Europeaan werd volgens het onderzoek in de dertig dagen voor 24 april 37 procent minder blootgesteld aan stikstofdioxide en 12 procent minder aan fijnstof.

„Je kunt het vergelijken met iedereen in Europa die een maand lang stopt met roken”, zei onderzoeksleider Lauri Myllyvirta over de bevindingen. „Onze analyse benadrukt de enorme voordelen voor de volksgezondheid en de levenskwaliteit die kunnen worden behaald door fossiele brandstoffen snel en op een duurzame manier te verminderen.”

