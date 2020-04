LIVE | Boris Johnson gaat exit-strategie lanceren

De Britse premier Boris Johnson komt volgende week met een exit-plan om de economie weer aan te zwengelen, en het normale leven weer op te bouwen. Dat zei de premier in de eerste coronaupdate die hij weer gaf na zijn eigen besmetting met Covid-19.

„Sorry dat ik hier lange tijd niet ben geweest”, begon Johnson. Hij kondigde aan dat er nieuwe tests beschikbaar zijn. „We werken met hart en ziel, dag en nacht. We hebben grote progressie geboekt. Iedereen die betrokken is bij het wegwerken van de tekorten, stijgt boven zichzelf uit.”

Johnson prees de medici. Ook had hij een pluim voor het Britse volk, want het eiland is voorbij de ’coronapiek’. „Mijn boodschap voor iedereen is: jullie moeite en offers hebben succes behaald. Het aantal patiënten op de intensive care daalt. We zijn als natie geslaagd in de eerste taak, het afwenden van tragedies zoals die in andere delen van de wereld te zien zijn. Op geen enkel moment is de zorg overweldigd. Niemand moest gedwongen van de intensive care af”, aldus Johnson, die zegt dat zo ’een catastrofe is vermeden’.

De premier krijgt veel kritiek over zijn aanpak van het virus, waarbij zijn eigen laconieke houding, volgens critici, ertoe leidde dat ook Johnson zelf moest vechten tegen de dood.

Bekijk ook: Britse aanpak fiasco

Johnson maakte ook bekend dat het dodental inmiddels is gestegen tot 26.711. Dat zijn er 714 meer dan woensdag. Volgens de cijfers van het Johns Hopkins University is het Verenigd Koninkrijk het tweede land in Europa qua coronadoden, net achter Italië, maar voor Spanje.

Lees hier het liveblog van gisteren terug: woensdag 29 april

Binnenland:

Buitenland:

Financieel:

Sport:

Entertainment: