LIVE | Roep om vergoeding nabestaanden zorgmedewerkers

De nabestaanden van zorgmedewerkers die aan Covid-19 zijn overleden, zouden een financiële tegemoetkoming moeten krijgen van de overheid en van ziekenhuizen. Dat wil vakbond NU’91. „Zo’n regeling is er nu nog niet. Ik denk dat er nog wel het een en ander wakker geschud moet worden, want het had er allang moeten zijn”, zegt een woordvoerder van de vakbond.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn zeker negen mensen die in de zorg werken, overleden aan het coronavirus. Bij 13.884 zorgmedewerkers is het coronavirus vastgesteld. Van hen zijn 458 in ziekenhuizen opgenomen.

Het is niet bekend waar deze zorgmedewerkers het virus hebben opgelopen. Dat kan in een ziekenhuis, huisartsenpraktijk, verpleeghuis of bij iemand thuis zijn gebeurd, maar ook in het dagelijks leven, bijvoorbeeld in de supermarkt of het openbaar vervoer. Volgens NU’91 is de bescherming in elk geval nog steeds niet op orde. „Sommige mensen hebben nog steeds niet voldoende beschermingsmiddelen. Het gaat niet alleen om mondkapjes, maar ook bijvoorbeeld om schorten en handschoenen. Dat is zorgelijk.”

Ook vakbond FNV klaagt over een gebrek aan spullen waarmee zorgmedewerkers zichzelf kunnen beschermen. „Of het nu gaat om één overlijdensgeval of om meerdere: iedere overleden zorgmedewerker door corona is er eentje te veel. Helemaal als die voorkomen hadden kunnen worden met voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.”

