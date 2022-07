PvdA draait en helpt kabinet aan steun voor omstreden handelsverdrag CETA

Ondernemen

Zakendoen over de grens? Let extra op in deze landen

Een rekening niet betaald krijgen is altijd vervelend, maar als de wanbetaler uit Polen, Bulgarije of Italië komt is het een stuk lastiger om de onbetaalde factuur alsnog te innen dan wanneer deze zich in Zweden of Duitsland bevindt. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade.