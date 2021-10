Verbijstering over nepoverval pakjesbezorgster: ’Zo’n leuk ding!’

Binnenland

Drie aanhoudingen in Nederland voor Duitse plofkraken

In Nederland zijn eerder deze week drie mannen aangehouden die werden gezocht in verband met plofkraken op geldautomaten in Duitsland. Zeven panden in de driehoek Amsterdam-Utrecht-Den Haag zijn doorzocht. Daarbij zijn explosieven, gereedschap, kleding, een geldtelmachine en mobiele telefoons in bes...