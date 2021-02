Tilburgse vriendinnen vieren al 43 jaar samen carnaval, dus nu ook

Premium In het nieuws

Geen carnaval, wel een (te) gekke outfit

Carnaval gaat dit jaar niet door en dat is een flinke tegenvaller voor de fans van het vrolijkste feest van het jaar. Jezelf over de top uitdossen en in een gekke outfit de kroeg in gaan, zit er dus even niet in. Maar er is gelukkig een alternatief: houd je eigen kleurrijke over de top feestje thuis...