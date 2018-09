Offerte tegen betaling

Het opstellen van een offerte kost immers tijd, soms een dagdeel. Andere keren zelfs meer. En die tijd breng ik in rekening. Niets meer en zeker niets minder. Ik ben niet gek. Ik ben immers zzp’er. Een Zelfverzekerde Zelfstandige Professional. Een aanvraag voor een offerte honoreer ik pas als de potentiële klant het van te voren door mij vastgestelde bedrag heeft overgemaakt. Als de commitment fee binnen is, dan stuur ik de helder uitgewerkte offerte.

Fatsoensrakkers

Ja, inderdaad….. Ik krijg minder aanvragen. Zeker 80 procent. Er zijn immers niet zo veel ondernemers die bij voorbaat de buidel willen trekken om van ondergetekende een werkvoorstel te ontvangen. Het interessante is echter dat het scoringspercentage van de wél uitgestuurde offertes nu bijna 100 procent is. Mijn tijd is dus nuttig besteed en ik ben geen energie meer kwijt aan al die zogenaamde fatsoensrakkers die het niet kunnen opbrengen een ‘beleefde Nee’ te willen communiceren op een uitgestuurd voorstel. En, laten we eerlijk zijn: dit soort opportunistisch gedrag van potentiële klanten past niet bij mij. Als ik écht het beste voor de klant nastreef, dan kan dat alleen in een duurzame relatie. Ik ben geen passant en wil dat ook niet worden.

Bedrijven die willen betalen voor het ontvangen van een offerte begrijpen dat overigens goed. Het zijn immers bewuste ondernemers die niet alleen op zoek zijn naar een leverancier maar ook een wens hebben op duurzaamheid in samenwerking. En het werkt. Want, uiteindelijk ervaar ik complete loyaliteit. Natuurlijk moet ik me elke dag bewijzen. Vanzelfsprekend! Maar daar is niets mis mee. Maar wat is het fijn om die energie te steken in klanten die ook écht iets met en van je willen in plaats van het najagen van visieloze koopjesjagers.

Inspireren

Er is echter nog iets; omdat ik de kosten van het maken van een offerte in rekening breng, kan ik veel concreter worden in mijn werkvoorstel. Ik hoef niet meer in algemene termen mijn dienstverlening te omschrijven; ik draag in mijn offertes al heel specifieke ideeën aan over de wijze waarop ik het werk inhoudelijk wil invullen. Ik kan mijn expertise meteen aantonen. Mijn offertes inspireren! En daarmee wordt ook de klant op zijn beurt geprikkeld. Omdat hij in deze fase al moet betalen, wordt óók hij aan het denken gezet. Wat wil hij werkelijk? Zijn vragen worden specifieker en gerichter! De offertes worden daardoor niet alleen beter maar ook een wezenlijk onderdeel van mijn dienstverlening; noem het maar een aanwakkerende warming-up. En óók dat is wat waard.

En weet u wat het allerleukste is? Ik krijg nu de klanten die ik verdien. En…. ik verdien de klanten die ik krijg. Dat heet commitment.