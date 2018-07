Melker test weer voor Spaans team

Melker reed dit seizoen als debutant voor OceanRacing. Zijn wagen was niet geweldig, maar hij maakte niettemin regelmatig indruk. Met beter materiaal moet het talent in staat worden geacht in de voorhoede van de GP2 mee te doen.

Aanpassen

"We gaan nu kijken of zij de auto aan mijn rijstijl kunnen aanpassen, zodat ik nog betere resultaten kan neerzetten”, zei Melker. "Daarna gaan we bekijken voor welk team ik volgend jaar ga rijden.”