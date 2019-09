Koning in Troonrede: Nederland staat er goed voor

Dat zei koning Willem-Alexander tijdens de Troonrede, zijn jaarlijkse toespraak op Prinsjesdag in de Ridderzaal. De vorst was overwegend positief over de situatie in het land, zeker nu we de wind economisch gezien in de zeilen hebben. Hij refereerde aan de prachtige voorspellingen en cijfers waarover het kabinet kan buigen. Toch waarschuwde de koning ook voor wat er voor de deur staat. Zo kan de naderende Brexit zorgen voor financiële tegenvallers, waarvan Nederland de gevolgen kan gaan voelen. De koning gaf dus een expliciete winstwaarschuwing.

De economie groeit niet in dit tempo door, waarschuwde Willem-Alexander. ,,Nederland komt de komende jaren in een fase van een gematigder economische groei.’’ Bovendien betekent financiële voorspoed volgens de vorst niet dat iedereen daar direct baat bij heeft. ,,Vaak voeren we discussies aan de hand van cijfers, maar de levens van Nederlanders passen niet in een mal.’’ Keuzes en belangrijke gebeurtenissen zijn volgens de koning veel bepalender. ,,Geen enkel leven voegt zich naar de mediaan van een statistisch model.’’

Willem-Alexander kondigde aan dat sommige voorzieningen kunnen rekenen op een forse investering. De woningmarkt probeert het kabinet uit het slop te trekken om meer mensen aan een betaalbaar huis te helpen.

De vorst was ook lovend over de bereidheid van Nederlanders om elkaar te helpen. „Steeds meer mensen willen meedoen. Al lijken tegenstellingen in het publiek debat en op sociale media de boventoon te voeren.” Die tegenstellingen zijn niet de realiteit, aldus de koning. ,,Nederland blijft een land van vrijwilligers en van verstandige compromissen en het brede midden.’’

De koning was kritisch op landen van de Europese Unie, die het volgens hem nalaten elkaar te helpen om migranten op te vangen. ’Gebrekkige solidariteit’ ligt daaraan volgens hem ten grondslag. In zuidelijke landen als Griekenland en Italië komen veel migranten aan , waardoor de opvang daar onder druk komt te staan.

Willem-Alexander refereerde ook nog aan operatie Market Garden, die vandaag precies 75 jaar geleden begon. Duizenden geallieerde parachustisten vochten toen tegen de bezetter. Voor de vorst aanleiding om te benadrukken dat onze vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn. ,,Maar wie de wereld beschouwt, realiseert zich hoe bijzonder het is te leven in een land waarin mensen zich veilig kunnen voelen.’’