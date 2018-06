Cavendish: weinig schade na ongeval

De Britse wielrenner Mark Cavendish heeft weinig schade opgelopen bij een aanrijding met een auto. Dat meldde de voormalig wereldkampioen maandag via Twitter. Cavendish klapte zondag in Toscane tijdens een training op de achterkant van een auto. „Niet ideaal, maar behalve een gekneusde arm ben ik relatief in orde”, meldde Cavendish, die maandag gewoon naar Californië afreisde voor een sponsorbezoek.