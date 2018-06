Dreigend champagnetekort

Volgens het comité is de totale champagneopbrengst dit jaar maar liefst veertig procent minder, meldt The Telegraph. Slechte weersomstandigheden in de champagnestreek zouden de oorzaak zijn van het dreigende champagnetekort.

Restwijn

Helemaal zonder bubbels zullen we echter niet komen te zitten. Ieder jaar wordt er namelijk een rest, zogenaamde 'restwijn', bewaard die wordt vermengd met de champagneoogst mocht deze tegenvallen. Zo kan de kwaliteit van de bubbels behouden worden.