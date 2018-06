Leven na dood man

Documentairemaakster Netty van Hoorn maakte voor Het Uur van de Wolf een ontroerende en soms geestige documentaire over het leven van de actrice na de dood, twee jaar geleden, van haar partner Willem Breuker.

Ander leven

Eerder dit jaar besloot ze het huis, waar ze 28 jaar samen met de componist en jazzmusicus heeft gewoond, te verlaten. Haar nieuwe huis in het centrum van Amsterdam markeert het begin van een ander leven. Het nieuwe huis van Olga Zuiderhoek gaat over verdriet en het moeten doorleven, over haar kleurrijke carrière en het moeizame proces van verhuizen.

Uur van de Wolf: Het nieuwe huis van Olga Zuiderhoek vanavond om 22.55 op Ned. 2

Volg VROUW ook op Hyves, Facebook, Twitter en Google+