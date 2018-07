Drie reistips voor de komende maanden

1. December: Kerstfeer in Londen

Londen is een prima reisdoel in December. Waarom? Omdat het gewone leven in de Britse hoofdstad na de geweldig goed verlopen Olympische Spelen afgelopen zomer, zo langzaam weer de overhand krijgt.

In december kun je er bijvoorbeeld genieten van de reusachtige Noorse spar op Trafalgar Square, die de Noren jaarlijks aan de Britse hoofdstad schenken.

Maar ook de etalages van warenhuizen zoals Harrod, Fortnum & Mason's en andere grote warenhuisketens zijn in het kader van de Kerst prachtig om te zien. , Dan is er verder natuurlijk het Winter Wonderland in Hyde Park en zijn er ijsbaantjes neergelegd waarop je je schaatskunsten kunt vertonen. Om helemaal in de Kerststemming te komen kun je er luisteren naar de zang van prachtige koren in de Westminster Abbey. Dat alles maakt Londen tot een van de ultieme plekken om Kerstmis te vieren.

Het weer is er in december natuurlijk vaak ronduit snert. Dat slachte weer leent zich echter prima om lekker aan de glühwein te nippen terwijl je gezellig onderuit zit bij een houtgestookte haard!

2. Januari: Noorderlicht Noorwegen

Waarom? Voor de mooiste lichtshow die er op aarde te vinden is. Het Noorderlicht ofwel de Aurora Borealis kan overal ter wereld worden gespot tussen de 65 en 72 graden breedtegraad. Maar met name in de Noorse steden zoals Kirkenes, Tromsø, Alta en Svalbard kun je het als het ware eerste rangs aanschouwen, vooral in de winter.

Als je dan ook nog eens gebruik maakt van de prachtige cruise mogelijkheid om met de zogenaamde Hurtigruten de Noorse fjorden te bevaren, dan wordt het helemaal een belevenis die je je hele leven niet zult vergeten.

Bovendien kun je tijdens je verblijf een tochtje maken op een sneeuwscooter of een hondensleetocht. En voor diegenen die roepen dat het weer er veel te koud is en te slecht in januari halen we hier graag de woorden aan van de beroemde Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen hij zei: "Er bestaat niet zoiets als slecht weer, maar wel slecht aangepaste kleding."

3. Februari: Rio de Janeiro Brazilië

Als je de Braziliaanse kostuums, die de ploeg droeg tijdens de Olympische spelen, al extravagant vond, wacht dan tot je het Carnaval in Rio hebt gezien. Tijdens dit geweldige volksfeest gaan miljoenen de straten op in de meest bizarre kleding of zo schaars gekleed dat er nog maar weinig te raden overblijft. Het is een aaneenschakeling van samba dans, drummuziek en allerlei wilde uitingen van vreugde. Onderussen waakt Christus de Verlosser,'s werelds grootste art-deco standbeeld, over dit alles vanaf de Corcovado berg.Je kunt er tijdens deze periode, waarin het heerlijk en aangenaam warm is met gemiddelde temperaturen van 32 graden celsius, ook fantastisch genieten van de beroemde stranden. Stranden met namen als Copacabana, Ipanema en Barra da Tijuca, waarvan vooral de laatste in opkomst is. Copacabana en Ipanema zijn wereldberoemd en liggen vlak naast elkaar: alleen het kleine strand van Arpoador scheidt ze. De stranden van Rio staan bekend vanwege de schaars geklede vrouwen en de beachsoccer spelende mannen.