Burgemeester Pete wil naar Washington

Pete Buttigieg is als uitgesproken middenkandidaat vooral een concurrent van Joe Biden. Ⓒ Foto EPA

WASHINGTON - Pete Buttigieg riep zijn eigen overwinning uit bij de voorverkiezingen in Iowa voor een Democratische presidentskandidaat, voordat er een stem was geteld. Toch is het niet zo gek dat de voormalige burgemeester van het stadje South Bend in de staat Indiana dat deed: na de gedoodverfde favorieten is hij dé kanshebber.