LIVE: Oostenrijk weert Britse vliegtuigen wegens Indiase coronavariant

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd of hebben de ziekte doorgemaakt. Wat gebeurt er vandaag? Volg hier het laatste nieuws.

Mogelijk negatieve gevolgen zomervakanties na versoepeling op scholen

Zorgen om wildgroei in testmarkt: ’Iedere opportunist kan eigen lab beginnen’

Laagste score Centrale Eindtoets in vijf jaar

12.52 - Oostenrijk weert Britse toeristen wegens Indiase coronavariant

Oostenrijk weert vanaf dinsdag toeristen uit het Verenigd Koninkrijk vanwege de Indiase coronavariant die daar rondgaat. Vanaf 1 juni worden directe vluchten van het VK naar Oostenrijk gestaakt.

Het VK werd in de nacht van maandag op dinsdag toegevoegd aan de lijst van virusvariantgebieden zoals Brazilië, India en Zuid-Afrika. Alleen in een beperkt aantal gevallen mogen mensen uit deze landen Oostenrijk in.

Het land baseert zich onder meer op het besluit van Wereldgezondheidsorganisatie WHO, waarbij de variant van het coronavirus die voor het eerst in India werd waargenomen als „zorgwekkend” wordt omschreven. De Britse premier Boris Johnson sprak zich eerder deze maand nog bezorgd uit over de virusmutatie, die B.1.617.2 wordt genoemd.

Met het besluit mogen alleen Oostenrijkse burgers vanuit het VK naar Oostenrijk, of reizigers die met regelmaat in Oostenrijk verblijven. Mensen kunnen ook toegang tot het land krijgen voor humanitaire redenen of voor „bezoeken van nationaal belang.”

Duitsland nam vrijdag al het besluit om alleen nog Duitsers of inwoners van Duitsland vanuit het VK toe te laten. Zij moeten na aankomst twee weken verplicht in quarantaine.

12.13 - ’Sommige evenementen dit najaar geschrapt door tekort politie’

Sommige evenementen kunnen dit najaar niet doorgaan, omdat er mogelijk niet genoeg politiecapaciteit is om de veiligheid te garanderen. Dat bevestigt voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs na berichtgeving van BNR. Volgens Struijs moeten er keuzes gemaakt worden in welke evenementen kunnen doorgaan, en welke niet.

Nu er in het najaar waarschijnlijk weer evenementen kunnen plaatsvinden vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen, geven steden allerlei initiatieven door. ,,Maar dat weegt niet op tegen de beschikbaarheid van de politie. Er moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden in welke evenementen kunnen doorgaan, en welke niet. De politie is namelijk volledig door zijn menskracht heen, dus we zullen die schaarste moeten gaan verdelen’’, aldus Struijs.

In coronatijd hebben politiemensen veel overgewerkt, zegt Struijs. Zo kwam de handhaving van de coronaregels bovenop de andere taken van de politie en moest er de laatste tijd extra politie worden ingezet bij rellen, demonstraties en voetbalwedstrijden. ,,Het aantal overuren stapelt zich enorm op, en tegelijkertijd kan er geen verlof worden opgenomen. En dat gaat maar door, al een jaar lang’’, aldus Struijs.

Burgemeesters bepalen in overleg met politie of evenementen kunnen doorgaan. Komende weken overleggen die partijen over hoe de politiecapaciteit verdeeld zal worden, aldus Struijs. Het is nu nog niet duidelijk welke evenementen eventueel geschrapt moeten worden van de landelijke agenda. Wel is het duidelijk dat bijvoorbeeld grote evenementen, zoals festivals, veel politiecapaciteit vragen, aldus Struijs.

11.01 - Vierde Tsjechische gezondheidsminister vertrekt sinds corona

De Tsjechische gezondheidsminister Petr Arenberger zal zijn functie neerleggen en worden vervangen door een van zijn recente voorgangers. Hij was de vierde persoon die sinds het begin van de coronapandemie deze functie bekleedde.

Het vertrek is dinsdag bekendgemaakt door premier Andrej Babis. Arenberger zal worden vervangen door Adam Vojtech. Die trad in 2017 aan, maar vertrok vanwege kritiek op de wijze waarop werd omgegaan met een stijging van het aantal coronabesmettingen.

Vojtech werd als minister opgevolgd door Roman Prymula. Deze epidemioloog kwam onder vuur te liggen nadat hij zelf de coronaregels niet volgde en maakte vervolgens plaats voor Jan Blatny. Blatny had publiekelijk bezwaren geuit tegen het coronabeleid van de regering. Hij werd begin april vervangen door Arenberger.

Details over waarom en wanneer precies de nieuwe wisseling aan de top van het ministerie van Gezondheid plaatsvindt, zijn niet bekend. Arenberger houdt naar verwachting dinsdag nog een persconferentie over zijn vertrek als minister.

10.45 - Oplevering Sagrada Familia door pandemie opnieuw uitgesteld

De oplevering van de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona is door de coronapandemie opnieuw uitgesteld. Doordat het toerisme instortte en de basiliek nauwelijks nog bezoekers kreeg, zijn er te weinig inkomsten voor de bouw binnengekomen. De Sagrada Familia had volgens de planning in 2026 klaar moeten zijn, maar de bouw moest negen maanden worden stilgelegd. Wanneer de basiliek nu klaar is, kan de bouworganisatie niet zeggen.

Entreegeld is de belangrijkste bron van inkomsten voor het bouwproject. In 2019, toen de basiliek nog ongeveer 4,5 miljoen bezoekers kreeg, was er 60 miljoen euro te besteden aan de constructie. In 2020 bezochten ongeveer 600.000 mensen de basiliek en dit jaar is er ongeveer 6 miljoen euro beschikbaar voor het project.

Sinds oktober 2020 is de basiliek helemaal gesloten, maar vanaf 29 mei gaat het gebouw weer 's ochtends in het weekend open. De organisatie hoopt te kunnen profiteren van de versoepelingen van coronamaatregelen en het verwachte herstel van het toerisme in Spanje.

Er wordt gehoopt dat dit jaar de 138 meter hoge toren, gewijd aan de Heilige Maagd Maria, klaar zal zijn. Daarmee is 75 procent van het hele project afgerond.

De bouw begon in 1882 onder architect Francisco de Paula del Villar. In 1883 werd het overgenomen door Antoni Gaudi, die zijn eigen draai aan de plannen gaf. In 2010 werd het gebouw door paus Benedictus XVI ingewijd als basiliek. Wanneer het bouwwerk af is, moet het drie façades hebben en een centrale toren van ruim 170 meter hoog, toegewijd aan Jezus Christus. Mogelijk krijgt het gebouw nog een extern trappenhuis, maar hier zou een woongebouw voor moeten worden afgebroken.

09.42 - Vaccinatiepaspoort verboden als verplicht toegangsmiddel

De gouverneur van de Amerikaanse staat Alabama heeft een wet ondertekend die bedrijven en publieke instanties verbiedt om vaccinatiepaspoorten voor coronavaccins te vragen aan bezoekers. De gouverneur zegt dat hij hiermee wil verzekeren dat het krijgen van een vaccinatie vrijwillig blijft.

Onderwijsinstellingen in Alabama mogen van studenten wel vragen om bewijzen van vaccinaties, maar niet specifiek voor een Covid-19-vaccin. Het gaat alleen specifiek om vaccinaties die een institutie al op 1 januari 2021 vereiste, zoals inentingen tegen de mazelen en polio. Studenten die om medische of religieuze redenen niet zijn gevaccineerd, zijn uitgezonderd van die regel.

Amerikaanse autoriteiten menen dat vaccinatieweigering een obstakel is in de strijd tegen Covid-19. De regering van president Joe Biden is echter tegen het verplichten van vaccinpaspoorten om mensen aan te moedigen een prik te halen. Het Witte Huis is wel in gesprek met Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen over hoe zij vaccinpaspoorten kunnen toepassen om de internationale luchtvaart veiliger te maken.

In de Verenigde Staten is inmiddels ongeveer 43 procent van de bevolking gevaccineerd tegen het coronavirus. Eerder deze maand kondigde de gezondheidsdienst CDC aan dat ingeënte Amerikanen in de meeste gevallen geen mondkapjes meer hoeven te dragen of afstand hoeven te houden tot andere mensen.

08.52 - Melbourne voert weer coronaregels in na nieuwe uitbraak

Voor Melbourne en de rest van de Australische staat Victoria gelden vanaf dinsdag weer extra coronamaatregelen. Aanleiding hiervoor is een nieuwe uitbraak waarvan nog niet duidelijk is hoe iedereen besmet is geraakt. Om die reden is ook de reisbubbel tussen Nieuw-Zeeland en de staat Victoria drie dagen gepauzeerd.

Inwoners moeten de komende anderhalve week onder meer mondkapjes dragen in hotels, restaurants en op andere binnenlocaties. Ook wordt het aantal bezoekers thuis en het aantal gasten van privébijeenkomsten op publieke locaties beperkt. Verder zijn duizenden mensen opgeroepen in quarantaine te gaan en zich te laten testen.

In twee dagen zijn in Victoria negen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De geïnfecteerde personen behoren tot drie huishoudens van dezelfde familie. De besmettingen zijn terug te leiden naar een van hen, aldus de autoriteiten, maar het is niet duidelijk hoe die persoon besmet is geraakt.

07.05 - Leeftijd van coronapatiënten in ziekenhuis schiet omlaag

De leeftijd van coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen, daalt flink. De meeste patiënten die deze maand werden opgenomen, zijn vijftigers. Dat schrijft het AD dinsdag op basis van nieuwe gegevens die de krant heeft opgevraagd bij de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).„De mensen die je in mei in het ziekenhuis en op de intensive care (ic) krijgt, zijn de niet-gevaccineerden”, zegt Diederik Gommers, voorman van de ic, tegen de krant.

Volgens Gommers maakt de leeftijdsdaling de effecten van het vaccineren zichtbaar. „Wij waren er al van overtuigd dat het vaccin werkt, en deze cijfers tonen aan dat het ook daadwerkelijk zo is. Je ziet dus al effect na de eerste prik”, aldus Gommers. „We zien nu heel duidelijk dat je - áls je gevaccineerd bent - voordeel hebt.”

Van alle patiënten op de coronaverpleegafdeling is nu ruim een kwart (26,1 procent) 50 tot en met 59 jaar oud, waarmee het de grootste groep is. 46,6 procent van de patiënten op de verpleegafdeling is een vijftiger of jonger. Voorheen waren de meeste mensen die werden opgenomen in het ziekenhuis zeventiger of tachtiger, maar deze leeftijdsgroepen zijn inmiddels grotendeels gevaccineerd.

Toch waarschuwt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care dat iemand nog niet volledig beschermd is na de eerste prik. „We krijgen ook mensen op de ic die hun eerste prik nét gehad hebben. En dat is zó zonde. Want je krijgt pas antistoffen na een dag of veertien en na drie weken is dat nog beter. Je moet je na het halen van je prik dus nog niet meteen anders gaan gedragen”, aldus Gommers.

06.33 - Burgemeesters praten over mogelijk meer versoepelingen

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio praten dinsdag over mogelijk meer versoepelingen in het coronabeleid. Ze nemen de actuele besmettingscijfers door en kijken hoe het gaat nu er al wat meer vrijheden zijn. Justitieminister Ferd Grapperhaus schuift aan bij het Veiligheidsberaad in Utrecht.

Het kabinet maakt naar verwachting op 1 juni bekend of er meer beperkingen worden opgeheven. Het Veiligheidsberaad neemt daar dinsdag vast een voorschot op. Wensen en meningen van de burgemeesters, die het beleid moeten handhaven, kunnen dan nog worden verwerkt in de voorgenomen maatregelen. De meest recente versoepelingen hebben voor zover bekend geen grote ordeproblemen opgeleverd.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, burgemeester van Nijmegen, geeft dinsdagavond samen met minister Grapperhaus een toelichting op de besproken onderwerpen.

06.12 - Weekcijfers: aantal coronagevallen daalt door tot onder 30.000

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft snel dalen. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk minder dan 30.000 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zou betekenen dat het weekcijfer in een maand tijd is gehalveerd.

Het RIVM komt dinsdag met het exacte aantal in zijn wekelijkse update. Eind april kreeg het instituut in zeven dagen tijd meer dan 55.000 meldingen van positieve tests. Dit was voorlopig de laatste coronapiek. Twee weken geleden dook het weekcijfer onder de 50.000, toen het RIVM 47.108 nieuwe gevallen meldde. Vorige week zakte het tot onder de 40.000, met 35.142 nieuwe positieve tests.

In de zes dagen na de laatste update zijn 22.764 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gemiddeld zijn dat er bijna 3800 per dag. Dat betekent dat het weekcijfer kan uitkomen op ongeveer 27.000. Het zou het laagste aantal sinds half februari zijn. Vergeleken met vorige week daalt het aantal nieuwe gevallen met bijna een kwart. Voor een deel kan dat komen doordat minder mensen zich tijdens het pinksterweekeinde hebben laten testen, maar de daling past wel bij de weken ervoor.

05.55 - Coronaprik voor alle volwassenen op Friese Waddeneilanden

Alle volwassen inwoners van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog kunnen zich in de komende dagen laten vaccineren tegen het coronavirus. De Friese Waddeneilanden zijn daarmee de eerste gemeenten in het land waar alle inwoners van 18 jaar en ouder een prik hebben kunnen krijgen.

In totaal kunnen ongeveer 5000 mensen een prik halen. De uitnodigingen zijn alleen verstuurd aan mensen die op de eilanden ingeschreven staan. Mensen die er een huisje hebben of die er op bezoek zijn om vakantie te vieren, komen niet in aanmerking.

Het vaccineren begint dinsdag op Vlieland. Ook woensdag wordt daar ingeënt. Die dag kunnen ook de mensen op Schiermonnikoog zich laten prikken. Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag zijn de vaccineerders actief op Terschelling en Ameland.

De eilanders krijgen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Over vijf weken ontvangen ze de tweede dosis. „Minister Hugo de Jonge heeft gezegd dat iedereen in Nederland die dat wil voor 1 juli de eerste prik heeft gehad. Voor de Friese Waddeneilanden gebeurt dat al voor 1 juni, dus een maand eerder”, aldus de GGD in Friesland.

05.35 - Aantal dagelijkse besmettingen in India zakt onder 200.000

In India zijn in het afgelopen etmaal 196.427 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, heeft het Indiase ministerie van Volksgezondheid dinsdagochtend gemeld. Dat is het laagste aantal besmettingen binnen een etmaal sinds 14 april.

Het totale aantal besmettingen in India is gestegen naar bijna 27 miljoen. Daarmee staat het land op plek twee wereldwijd en moet het alleen de VS voor laten gaan. Daar zijn ruim 33 miljoen inwoners besmet geraakt.

Het aantal registreerde sterfgevallen in India als gevolg van het longvirus steeg de afgelopen 24 uur met 3511 en komt sinds het begin van de pandemie uit op 307.231. India telt na de Verenigde Staten en Brazilië de meeste coronadoden. De afgelopen twee weken stierven ongeveer 50.000 inwoners aan de gevolgen van Covid-19.

05.02 - Sint Maarten stopt in de zomer met gratis vaccineren

Sint Maarten gaat per 31 juli stoppen met het vaccinatieprogramma in zijn huidige vorm. Na die datum moet er worden betaald voor een vaccinatie. Ook is er dan geen inloop meer mogelijk bij de prikcentra op het eiland. Vanaf dat moment kan er alleen een afspraak worden gemaakt, die pas doorgaat als er op dezelfde dag minstens vijf mensen zich willen laten vaccineren. De overheid hoopt zo dat meer mensen zich voor eind juli laten vaccineren.

De Pfizer-vaccins zijn gratis door Nederland beschikbaar gesteld, maar mensen moeten gaan betalen voor het toedienen. Hoeveel ze gaan betalen is nog niet niet bekendgemaakt. Het aantal vaccinaties is nog steeds erg laag op Sint Maarten. Van de bijna 52.000 volwassen bewoners hebben in totaal ruim 16.000 één of twee prikken gehad. Doel blijft nog steeds om 85 procent van de volwassen bevolking twee keer te vaccineren. Dat zijn 44.101 mensen. Op Sint Maarten wordt gevaccineerd sinds 22 februari.

De laatste weken stijgt het aantal mensen dat zich laat vaccineren heel langzaam. De overheid roept dan ook op om de komende weken een prik te halen. Op het eiland waren maandag 80 actieve besmettingen. Afgelopen weekend overleed voor het eerst in 2021 een coronapatiënt op Sint Maarten. Daarmee is het totaal aantal overleden coronapatiënten op 28 gekomen.